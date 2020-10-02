數碼貨幣崛起！中國帶領「後美元時代」全球金融體系？

正當大家的目光注視着疫情發展、甚至美國總統特朗普確診之際，全球貨幣正悄悄地起革命！隨着反映美元兌一籃子貨幣的美匯指數回落，不少經濟學家認為，美元貶值是長期趨勢，雖然目前市場未有足以代替美元作為全球儲備貨幣地位的其他現行貨幣，但「數碼貨幣」興起，可能會改變一切，因它被視為「新基準」，隨時會重塑全球金融體系，而中國就在數碼貨幣領域領先！

回看上次全球貨幣革命是1944年，當時世界各國為解決「金本位」制度崩潰，舉行布雷頓森林體系(Bretton Woods)會議，結果美元坐上國際主導貨幣的寶座，即使1971年史密森協定(Smithsonian Agreement)後美元與黃金脫鈎也未見動搖。

不過，目前美國為刺激經濟而瘋狂印錢，正削弱美元地位，雖然根據國際貨幣基金組織(IMF)數據，美元在全球儲備貨幣仍有高達6成左右的市佔率，但6月以來美元貶值速度加快，聯儲局又表明直至2023年也難以加息，加深了美元的暗淡前景。

因此，「美元霸權是否結束」已是國際學界近來熱烈討論的話題，全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人、人稱「鱷王」的達利奧(Ray Dalio)等國際殿堂級金融大人物，不只一次表達憂慮美元領導地位被侵蝕，因為只要美元沒落，美國在國際政治上霸權也會結束。

事實上，「數碼貨幣」正好是接替美元的契機！當中，能提供信任基礎的中央銀行數碼貨幣(CBDC)成為較大可能性，而疫情促使市場對CBDC發行的期望加深。就此，中國在這方面領先，已屆最後測試階段，歐美則仍在探討。

內地創建的「數碼人民幣」正式名稱是DCEP(數碼貨幣電子交易系統)，相較現行微信支付、支付寶等網上支付系統，DCEP有法定貨幣地位，又不須綁定銀行帳戶，也可在離線情況下使用，只要智能手機有電即可。許多學者與媒體都認為，中國將會是最早實現「無現金社會」的國家，近年他們也是數碼支付程度最高的區域。

有趣的是，美國媒體列舉13世紀，中國歷史上元朝開國皇帝忽必烈為例。他以一項權威法令顛覆了貨幣慣例，就是：「接受我的錢，否則就死。」他真正的創新在於對貨幣本身的重塑，發明了「紙幣」，如同純金或純銀一樣莊嚴和權威。當時中世紀的歐洲人也被「紙幣」嚇呆了。

因此，美國媒體認為，中國正抓住機會，在未來幾十年成為世界數碼結構的一個重要組成部分。

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