美國油商破產潮蔓延　涉及債務達510億美元

新冠肺炎疫情仍打擊全球能源需求，美國石油和天然氣公司頻傳破產消息，最新有Oasis Petroleum和Lonestar Resources US。

根據律師事務所Haynes & Boone的統計，今年前8個月共計已有36家油企聲請破產保護，累積債務達510億美元，反映疫情仍重擊燃油需求，油商債務累累且被銀行拒於門外的困境。

油市自2016年陷入不景氣，今年是破產油商數目最多的一年，當年有70家企業聲請破產，但落難的企業規模較小，全年累積債務560億美元。

然而，今年受到疫情衝擊，全球燃料需求暴跌三分之一，美國原油期貨價格一度跌到每桶負40美元，如今油價雖然回升到接近40美元的水準，卻尚未回到能讓大多數公司維持生計的水準。美國作為為全球最大原油生產國，頁岩油商為了維持高產量必須不斷鑽探新油井，許多頁岩油商為了支應營運，背負沉重債務。

Haynes & Boone合夥人Charles Beckham表示：「我們繼續看到源源不斷的石油、天然氣和油田服務公司宣告破產，這個現象短期內難以告一段落，尤其是在油田服務部門。」

－－－－－

限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020