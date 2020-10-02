SEA TO SKY加推159伙　平均呎價逾1.7萬元

新盤市場競爭轉趨激烈。據一手銷售資訊網資料，長實集團（01113）旗下將軍澳日出康城SEA TO SKY，剛加推全新159伙的價單，折實平均呎價17,024元，料屬原價加推。

新價單包括55伙兩房及104伙三房戶，兩房最平單位為3座5樓F室，折實呎價14,983元，售價708.7萬元。

長實地產投資董事郭子威表示，隨着疫情受控，加上項目銷售反應理想，社會消費氣氛改善，加推單位好大機會下周會進行銷售。

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限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

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