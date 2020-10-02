特朗普確診！分析指疫情重回焦點　利好科技行業

特朗普確診新冠肺炎，Thorpe Abbotts Capital聯合創始人兼首席執行官Jeff Henriksen表示，這一消息將使新冠肺炎重新成為投資者的關注焦點，市場會將此理解為「緩慢的災難」，而不是化危為機的強勁的復甦。

他也認同這加劇了美國11月3日大選前後的政治不確定性，是市場的另一個關鍵風險事件，同時也短期改變市場行為的遊戲規則。

Jeff Henriksen指出，這將凸顯增長型公司的優勢，因為相對於需要復甦的公司，他們幾乎不受疫情影響。因此，科技行業可能會繼續保持良好的發展勢頭，而且一些需要復甦的更具周期性的公司則不會受益。

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