啟德連錄平手沽貨　天寰兩房低市價兩成

經濟不穩，不少業主即使無錢賺，也選擇先行套現沽貨。美聯陳維進表示，啟德天寰2座高層C室，實用面積460方呎，兩房間隔，以1,000萬元售出，低市價兩成，呎價21,739元。原業主於2017年6月以940萬元入市，持貨滿三年轉售帳面獲利約60萬元，升幅僅約6.4%，扣除使費料近平手離場。

此外，市場消息指出，同區龍譽2B座低層D室，實用面積306方呎，成交價698萬元，呎價22,810元。單位2017年9月買入價約662.85萬元，至今只升值約35.15萬元或約5.3%，計及持貨成本亦料平手。

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