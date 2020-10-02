太古城兩日連錄3宗成交　兩房則王1175萬元易手

踏入10月份短短兩天，鰂魚涌太古城已連錄3宗成交。中原莊劍嵐表示，最新個案為建安閣高層A室，實用面積580方呎，兩房則王間隔，坐向內園景，開價1,280萬元，放盤約兩天即減105萬元，以1,175萬元售出，呎價20,259元。

此外，市場消息，同屋苑恒天閣高層G室，實用面積567方呎，亦以1,143萬元售出，呎價20,159元。

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