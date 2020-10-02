亞馬遜近兩萬名員工染疫　工會批：「完全失敗」

外國媒體報道，美國電商巨頭亞馬遜表示，調查了今年3月1日至9月19日期間亞馬遜及旗下全食超市公司在美國大約137萬名一線員工的健康數據，結果發現有19,816人感染新冠病毒。這是亞馬遜在員工和勞工組織長達數月的呼籲之後，公司首次公布員工感染數據。

亞馬遜在社交媒體上說，其員工的感染率遠低於美國全國的新冠肺炎感染率。此外，為保障員工安全，他們迅速提升病毒檢測數量，近期每天檢測數千人次，預計到11月將有650個檢測點、每天檢測5萬人次。

不過，美國食品和商業工人國際聯合工會主席表示，亞馬遜發布的數據表明美國企業在這場疫情中對一線員工的保護「完全失敗」。

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