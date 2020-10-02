新盤動向：九肚山澐灃洋房 以1.38億元沽
2020年10月02日 18:06
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澐灃
中秋節假期期間沙田九肚山有洋房成交。永泰地產(00369)旗下澐灃，今日(2日)以招標形式沽出2號屋，售價為1.38億港元。
根據一手成交紀錄冊顯示，該洋房樓高3層，實用面積4,439方呎，另有233方呎平台、395方呎花園，以及2個車位。單位成交呎價約31,088元。
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