特朗普確診！TikTok命運再添變數　傳交易延至大選後

美國總統特朗普早前威脅，如果TikTok美國業務出售計劃未能在11月12日之前達成協議，TikTok將在美國停止營運，惟外國媒體報道，所涉及的公司都在為審批過程持續到11月大選後做準備。

雖然甲骨文牽頭的交易方案獲特朗普首肯，但雙方仍在敲定交易的條款細節，並同時面臨美國政府內部其他人士和中國政府的懷疑。

TikTok母公司字節跳動正在與美國外商投資審查委員會(CFIUS)討論一個最終提案，當中仍未解決的幾個問題包括數據安全性，新公司TikTok Global的中國所有權以及可能的50億美元教育基金。

報道引述知情人士表示，這一過程進展緩慢，部分原因是需要敲定的細節之多，如果時間到了下個月，談判仍在進行的話，截止日期可能會改變。

特朗普最新承認確診了新冠肺炎，知情人士表示，TikTok Global的命運早已在他的優先事項清單上的位置下降，其目前正在尋求新的最高法院大法官人選獲得批准，並把精力放在他的連任競選。

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