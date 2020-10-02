特朗普確診！統計指老年男性和體重超標者風險驟增

新冠肺炎對男性、老年人和體重超標者尤為危險，美國總統特朗普就在此列！

一般而言，感染新冠病毒者，入院率和死亡率會隨着年齡的成長而上升，特朗普於今年6月年屆74歲。根據美國疾控中心(CDC)的數據，與18歲至29歲的病患相比，65歲至74歲的感染者入院可能可能性高出五倍，死亡的可能性則高出90倍。

另外，特朗普的身體質量指數(BMI)也構成潛在風險。他6月份接受每年一度的體檢時顯示，該指數位於30或以上，即被認為是肥胖。

雖然肥胖與患新冠肺炎後死亡之間的關係尚未充分了解，但8月份發布的一份對全球數據顯示，與體重正常者相比，肥胖者死亡率高出48%。另一份研究顯示，在近17,000名因新冠肺炎而入院的患者中，約77%肥胖。

美國總統大選在及，特朗普感染病毒給已經混亂不堪的大選增添了新的不確定性，許多人將此次大選視作是對他應對疫情所進行的公投。

事實上，特朗普一直以來對佩戴口罩等防疫措施不屑一顧，這無疑增加了病毒在進一步傳播的可能性。目前美國通報了大約730萬例新冠病毒感染病例，近20.8萬例死亡，位列全球第一。

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