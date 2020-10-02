特朗普確診！專家：投資者心態會改變

美國總統特朗普確診新冠肺炎，可謂率先上演「10月驚奇」！外國傳媒報道，Thorpe Abbotts Capital聯合創辦人兼行政總裁Jeff Henriksen認為，在特朗普確診後，預計投資者將轉向把疫情視為「緩慢的災難」，而非美國正從疫情危機中恢復，且有強勁復甦。

他預計，確診消息將加劇11月3日美國大選前後的政治不確定性，是市場另一項重大風險事件。

－－－－－

限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020