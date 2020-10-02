【全球攬炒】疫情恐衝擊北韓經濟達10年

外國傳媒報道，根據南韓統一部等單位提供給國會議員的資料，今年1至8月，北韓對中國出口額約4,192萬美元、進口4.7億美元，較去年同期分別大減70.3%及70.2%。

北韓因發展核武等問題受到國際制裁後，中國在北韓整體貿易額中佔比從2007年67.1%增至去年的95.4%，幾乎是北韓唯一物資來源。北韓主要從中國進口植物、食用油、米、鐘錶零件、麵粉、織品、醫藥品、磁磚、家具、輪胎等。

不過，受疫情打擊，北韓今年1月起封鎖邊境，僅允許有限物資進口。疫情影響北韓與中國貿易，自然也對北韓經濟造成災難，根據美國農業部(USDA)國際糧食安全評估報告，北韓2030年人均國內生產總值(GDP)料618美元，較先前未考慮疫情影響的預計減少1.9%，顯示疫情對北韓經濟的衝擊恐延續至少10年。

北韓今年人均GDP料因疫情而減少0.8%至561美元。

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