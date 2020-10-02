專注電動車轉型　本田汽車將退出F1賽事

日本本田汽車宣布，將退出已參加超過半世紀的一級方程式世界錦標賽，因為公司計劃將資源投入開發新能源技術，因此將在2021年的賽季結束後退出。有媒體指，本田退出也和疫情影響汽車銷售有關。

本田汽車聲明表示，由於汽車業正經歷着百年一次的巨大轉型，決定將努力在2050年前實現碳中和，公司為此把資源投入研發燃料電池車和電池電動汽車技術。

此外，本田的業績也因疫情而受打擊，該公司截至今年6月的第1季虧損808億日圓(59.53億港元)，全年預測也低於分析師預期。

據報，本田汽車已參與一級方程式賽車賽事超過半世紀，其以參賽者、製造商和引擎供應商的身份參加比賽。在全球金融危機之後，本田曾一度退出一級方程式賽車，但在2015年又回到該賽事，並以使用公司的能源管理技術取勝為目標。

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