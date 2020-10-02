128 WATERLOO下周二招標推售5伙大單位
2020年10月02日 20:16
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萊蒙國際(03688)等合作發展的何文田128 WATERLOO，剛公布首張銷售安排，於下周二(10月6日)以招標形式推出5個單位，包括兩個三房、及三個四房戶。
而該盤早前公布的首張價單共50伙，均全屬一房及兩房戶，折實平均呎價27,676元，入場費782.8萬元起。
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