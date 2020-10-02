MONTEREY四房售3008萬元　周內連沽兩伙

會德豐地產旗下將軍澳MONTEREY，一周內連錄兩宗四房大額成交，包括今日(2日)售出的優質全海景四房戶，單位為T2A座6樓B室，實用面積1,123方呎，四房雙套連工人房間隔，座向正南，享有將軍澳南海濱長廊一帶全海景，成交價3,008萬港元，呎價26,786元。

MONTEREY至今累積售出907伙，佔可售單位近99%，套現逾110億元。目前僅餘19伙待售，包括5個標準戶和14個特色單位。

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