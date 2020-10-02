【飯碗不保】美國9月僅增加66萬職位　失業率降至7.9%

美國公布11月總統大選前最後一份就業報告！當地勞工部公布，9月份非農業職位增長，由8月修訂後148.9萬個，放緩至66.1萬個，遜市場預期85.9萬個，為疫後復甦以來最慢的改善步伐。

至於美國9月失業率跌0.5個百分點，至7.9%，低過預期8.2%，而期內平均時薪按月增加0.1%，增幅低過預期0.2%。

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