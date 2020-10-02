證據確鑿！蘋果公司料月中推五款iPhone 12

外國媒體報道，歐洲經銷商內部系統顯示，蘋果公司準備了至少五款iPhone 12，定於10月13日同場推出。

相同點方面，五款手機均搭載A14仿生處理器，OLED顯示屏，保留Face ID「劉海」缺口設計。

其中入門型號是iPhone 12 mini，顏色選擇最為豐富，包括黑色、白色、珊瑚色、藍色、紅色和黃色；存儲容量依然64GB起步，同時還有128GB和256GB選擇；定價699美元起，也就是和去年iPhone 11一致。

其餘四款則限定在黑色、白色和銀色，不再提供暗夜綠和土豪金，估計四款型號名為iPhone 12、iPhone 12 Max、iPhone 12 Pro以及iPhone 12 Pro Max，起步容量調整為128GB，同時最高可選512GB。

與眾不同的是，新款Pro系列iPhone背部保留「三攝」之餘，還新增LiDAR激光雷達掃描儀。

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