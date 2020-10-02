特朗普確診！或更強硬對付中國　對沖基金料湧向日圓避險

外國傳媒報道，美國總統特朗普感染冠狀病毒可能促使對沖基金也像基金經理一樣，抓緊建立日圓的看漲倉位。

由於特朗普確診的診斷結果導致避險買盤激增，槓桿資金或許會買進日圓，扭轉其上周還持有少量日圓淡倉的局面。這將使他們站到與投資組合經理相同的立場，後者持有創紀錄數量的日圓好倉。特朗普周五(2日)宣布確診後，投資者買入最安全的資產避險，推動日圓對所有主要貨幣上漲。

特朗普感染的消息震動了市場，交易員們正在評估各種可能性，包括還有誰可能也被感染以及該事件對美國總統大選的影響等。Nordea Investment Funds SA表示，這可能會導致特朗普政府對中國的立場變得更強硬。所有這些噪音都可能會提振對避險資產日圓的需求。

道明證券駐新加坡的策略師Prashant Newnaha表示，日圓買盤增加，再加上股市走勢可能向顯示拜登在大選中領先的的賠率或民調靠攏，都表明日圓很可能將進一步走強，儘管特朗普表示他將繼續履行職責，但仍然存在很多疑問。

周五在亞洲市場後市，日圓匯率一度上漲了0.6%，至每美元兌104.94日圓。

在過去5個月，日圓已經突破了多個重要阻力位，5月份突破106日圓，7月突破105日圓，9月21日測試104.00日圓。期權定價表明，到年底前，日圓有接近80%的可能性突破104日圓。

瑞穗證券駐東京的首席外匯策略師Kengo Suzuki表示，技術指標顯示，未來幾天美元兌日圓再次測試104的可能性愈來愈高。在短期內，將看到更多此類押注。

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