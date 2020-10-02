樓價UPDATES：中秋仍有買賣 杏花邨1518萬沽

二手市場在兩天公眾假期仍有承接力，有買家在於中秋節斥約1,518萬港元購入柴灣杏花邨四房戶。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●柴灣杏花邨23座低層8室，實用面積819方呎，四房間隔，以約1,518萬元成交，實用呎價18,535元。

●北角昌盛洋樓低層B室，實用面積338方呎，兩房間隔，以575萬元易手，實用呎價17,012元。

－－－－－－

九龍區

●奧運站帝柏海灣1座高層C室，實用面積1,004方呎，三房間隔，以每月4.3萬元放租，減租3,000元或約7%，成交月租約4萬元，實用呎租39.8元。

●將軍澳維景灣畔11座中層F室，實用面積665方呎，三房連套房間隔，9月中放售叫價1,200萬元，減至1,138萬元易手，實用呎價17,113元。

－－－－－－

新界區

●上水威尼斯花園2座中低層E室，實用面積437方呎，兩房間隔，以490萬元成交，實用呎價11,213元。原業主2015年5月以約350萬元買入單位，現轉手帳面獲利約140萬元。

●大圍海福花園1座高層H室，實用面積409方呎，兩房間隔，放盤1個月，減價27萬元，已補價自由市場成交價643萬元，實用呎價15,721元。

●大埔錦石新村單號屋高層連天台戶，建築面積700方呎，三房間隔，原開價730萬元，減價50萬元，獲用家以680萬元承接，建築呎價9,714元。

－－－－－

限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020