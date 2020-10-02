特朗普確診！投資者宜忍手　未來一周是「關鍵觀察期」

外國傳媒報道，美國總統特朗普雖然確診新冠肺炎，但沒有症狀。有專家指出，只有3種可能：一是感染已久、不具傳染力；二是病毒量低、症狀輕微；二是可能剛剛感染，仍在潛伏期。因此，金融市場未來一周將是「關鍵觀察期」。

專家指出，一般來說，新冠肺炎潛伏期約5到7天，也就是感染後的5至7天，症狀可能才會出現，英國首相約翰遜就是例子，初時沒有症狀，但一周後就因重症入住深切治療病房。因此，若一周後特朗普仍沒有太大症狀，大概沒事。一旦如此，金融市場或許不會太動盪。

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