特朗普確診！道指早段瀉逾400點　科技股重災

美國總統特朗普確診新冠肺炎消息觸發市場恐慌，美股道指周五(2日)開市即冧433點，報27,382點，以科技股為主的納指插243點，至11,082點。

科技股跌幅顯著，蘋果公司(Apple Inc.)及Facebook股價分別跌2.7%及1.46%，至113.59美元及262.75美元。

企業公司消息方面，美國最大零售商沃爾瑪宣布出售旗下英國超市Asda大部分股權予TDR Capital為首投資者，交易作價68億英鎊(約686億港元)，沃爾瑪將因此在2021年度錄得25億美元非現金虧損。沃爾瑪股價早段跌0.51%至142.35美元。

Oanda公司亞太部門資深市場分析師Jeffrey Halley表示，市場痛恨不確定性，不單因為總統，也因為這可能意味疫情已散布到美國政府高層。不過，UBP首席經濟師Patrice Gautry認為，如果特朗普只是確診但沒有發病，市場將會反彈，並提到美國制度健全，副總統彭斯有需要時可領導選戰及其他事務。

可以預期，美國大選加添不明朗勢扭轉最近環球投資者的樂觀情緒。據美國銀行引述EFPR Global數字顯示，截至周三(9月30)止一周，美股基金錄得38億美元資金流入，日股基金則吸資18億美元，9周最多。

以下是投資者可參考的應對策略：

●股市恐調整一成

Global CIO Office執行長Gary Dugan指出，特朗普可能被隔離兩周，所以那可能意味，他會聲稱這是無效選舉，這會引發市場緊張，可能看到美股向下調整10%，恐將在今年剩下的時間拖累亞股。

●急買黃金

Tellimer分析師Nirgunan Tiruchelvam認為，市場會有一波拋售潮，可能持續數天。這也影響特朗普的當選機會。民眾會購買黃金和其他安全資產。科技股最脆弱，因為估值會受衝擊。

●對沖標指

駐新加坡的United First Prtners亞洲研究部門主管Justin Tang標事，投資人應該對沖標指的風險變動。如果特朗普進深切治療部這會是大問題，如果他是無症狀感染者，波動性也許能得到控制。

●日圓、美元

瑞穗證券公司首席外匯策略師Kengo Suzuki認為，新聞引發揣測，拜登將在美國總統大選領先，帶動日圓和美元避險資產的漲勢。特朗普的檢測結果也顯示美國疫情出人意料的散布狀況。

Nordea Investment Funds SA表示，這可能會導致特朗普政府對中國的立場變得更強硬。所有這些噪音都可能會提振對避險資產日圓的需求。

●選戰議題

IG Asia市場策略師Jingyi Pan表示：「距大選剩一個月，所以這項消息對共和黨來說，確實讓選戰陷入混亂。」

另外，Nordea投資基金資深總體經濟策略師Sebastien Galy撰寫報告表示，特朗普確診可能讓他的政府對中國採取一項強硬舉措，此事將創造一系列餘震。

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