【悲情樓市】業主移民無錢賺照沽　大型屋苑低市價成交

經濟環境不穩，部分業主即使無錢賺，也先行套現離場。啟德區連錄出貨個案，其中天寰兩房戶劈價後以1,000萬港元售出，低市價兩成，3年僅升值約60萬元，扣除使費「無肉食」。

美聯陳維進表示，上述單位為2座高層C室，實用面積460方呎，業主因為移民放售，開價1,100萬元，最終減100萬元售出，呎價21,739元。原業主於2017年6月以940萬元入市，升幅僅約6.4%。

市場消息指，同區龍譽2B座低層D室，實用面積306方呎，成交價698萬元，呎價22,810元。單位2017年9月買入價約662.85萬元，原業主持貨剛滿3年轉售，帳面只賺約35.15萬元或約5.3%，計及持貨成本亦料平手離場。

此外，市區中高價物業亦不時出現大手減價個案，香港置業周鍵喬表示，紅磡海逸豪園15A座高層A室，實用面積1,125方呎，三房間隔，原開價2,500萬元，勁減250萬元，以2,250萬元售出，呎價20,000元。

【大型屋苑劈價賣】

另外，大型屋苑踏入10月份即錄連環成交，其中鰂魚涌太古城首兩日火速沽出5伙，該盤一個兩房戶減價一球，以1,050萬元售出，較去年底同類成交低約12.5%。

美聯吳肇基稱，上述單位為南海閣中層H室，實用面積552方呎，6月份開價1,150萬元，最終減價100萬元售出，呎價19,022元，低市價2%。資料顯示，同座中層A室，戶型面積及座向相同，去年底以1,200萬元成交，相比之下是次賣平150萬元。

中原莊劍嵐亦稱，該盤建安閣高層A室，實用面積580方呎，兩房則王間隔，放盤約兩天即減105萬元，以1,175萬元售出，呎價20,259元。

新界屋苑本月也有好開始，青衣灝景灣及美景花園相繼發市。利嘉閣彭錦添表示，灝景灣2座低層B室，實用面積519方呎，兩房間隔，由於仍有租客，故不提供睇樓，最後以849.8萬港元交吉形式售出，略低於市價，呎價16,374元。

美聯樊志聰稱，同區美景花園5座高層H室，微減2萬元，以508萬元易手，呎價15,441元。他指出，青衣區上月錄得超過60宗二手成交。

該行鍾家豪指出，荃灣荃景圍日前錄得至少3宗買賣，包括荃威花園Q座中層2室，實用面積468方呎，開價510萬元，減至495.5萬元易手，呎價10,588元。

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