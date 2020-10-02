厲害了！日本有人買900家公司股票　過34年「免費生活」

股票不但可能會致富，更可能讓你生活不費分文？外地媒體報道，日本有一位71歲、名叫桐谷廣人的老人，有特別的「省錢」絕招，就是靠投資900多間公司股票所取到的「優惠券」，在過去34年，完全不用支付現金過生活！

據了解，日本股票市場有非常著名的「股東優待制度」，就是當股民投資股票達一定金額後，企業就會送自家的禮券或產品等禮物，以表示感謝。桐谷廣人就看中這點，從35歲開始買股，並投資日本企業股票，持股市值最高曾達3億日圓。

他目前已71歲了，投資900間日本企業，每年拿到許多優待券。他稱，日常生活所有東西都是靠股東優待券換來的，包括柴米油鹽、衣服、鞋子、書籍雜誌，甚至連外出用的單車與背包也是免費換來的。

飲食方面，他有時候也會難以抉擇，因為如果吃超過優待券的食物，就必須補錢，舉例來說，有次想吃3,300日圓的鰻魚飯，但自己只有3,000日圓的優待券，在掙扎過後，最後還是決定選擇正好3,000日圓的鰻魚飯。

既然不想自己「補水」，有人問他為何不直接賣掉優待券換現金？他回答時稱，賣掉優待券勢必會有折讓金額，不想以不划算的價格賣出，所以最後都是自己使用優待券罷了。

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