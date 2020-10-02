特朗普確診！拜登勝選機會升至創紀錄80.1%
2020年10月02日 22:17
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(Getty Images圖片)
外國傳媒報道，民調聚合機構FiveThirtyEight最新的選舉預測模型顯示，民主黨總統候選人拜登在選舉人團獲勝的機會，從10月1日的79.9%升至創紀錄的80.1%。
該模型預計他將贏得538張選舉人票中的352票；特朗普的勝選概率為19.4%，低於10月1日的19.6%。
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