特朗普確診！拜登勝選機會升至創紀錄80.1%

外國傳媒報道，民調聚合機構FiveThirtyEight最新的選舉預測模型顯示，民主黨總統候選人拜登在選舉人團獲勝的機會，從10月1日的79.9%升至創紀錄的80.1%。

該模型預計他將贏得538張選舉人票中的352票；特朗普的勝選概率為19.4%，低於10月1日的19.6%。

－－－－－

限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020