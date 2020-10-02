英特爾奪美國防部訂單　未透露金額

外國媒體報道，晶片大廠英特爾宣布贏得美國國防部的第二階段軍事合約，將以自家封裝技術，為美國軍方開發晶片原型，但未透露合約金額。

根據合約項目，英特爾將在位於亞利桑那州(Arizona)和俄勒岡州(Oregon)工廠，使用自家半導體封裝技術，為美國軍方開發晶片原型。

所謂的封裝技術，就是將不同供應商的「小晶片」(chiplets)合成為一組套件，在降低功耗同時，將更多功能植入晶片成品。

目前全球約有75%的晶片產能位於亞洲，其中絕大多數先進製程均由台灣或南韓囊。分析認為，英特爾能夠在本國完成這項工作，成為其一大優勢。

除了英特爾外，全球高階運算晶片的主要生產商還包含台灣的台積電和三星電子，兩家公司均具備與英特爾相當的封裝技術。

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