特朗普確診！華爾街狂人：凸顯「戴口罩」重要

外國傳媒報道有「華爾街狂人」之稱的美國金融名嘴克拉默(Jim Cramer)表示，投資者不用太擔心，應準備好「掃貨清單」，又認為總統特朗普確診一事，凸顯了「戴口罩」的重要性。

他指出，自己希望特朗普能早日康復，也認為大環境已改變，可能會趁亂買入福特汽車的股票，因其基本因素良好。

他希望特朗普確診能說服更多美國人戴口罩，以防止疫情傳播，這也可能對美國經濟有利，「口罩是我們真正有的唯一希望，也許『戴口罩是示弱』的想法會消失」，而若在沒有口罩的狀況下積極重啟經濟，且不遵守社交距離規範，重啟經濟肯定會失敗。

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