英歐貿易談判仍存「嚴重分歧」　鎊匯升勢收窄

外國媒體報道，歐盟英國脫歐首席談判代表巴尼耶(Michel Barnier)周五表示，「我們將繼續保持冷靜和尊重的態度，我們將保持團結和決心，直到談判結束。」

巴尼耶進一步指出，與英國退歐後的貿易關係談判中存在嚴重分歧，並補充說，他們未能在氣候變化和碳定價談判上取得很大進展。

英鎊兌美元升勢小幅收窄，目前仍漲0.22%，報1.2920。

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