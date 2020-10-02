特朗普確診！克魯格曼：翻盤3大支柱全倒

美國總統特朗普確診新冠肺炎，外國傳媒報道，經常批評美國總統特朗普施政的2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼(Paul Krugman)引用名句諷刺特朗普「害人終害己」(字面意思是「被自己製造的炸彈炸到」)。

之前克魯格曼在其美國媒體專欄中多次批評特朗普輕視疫情，甚至對戴口罩這種有助降低傳染的方法嗤之以鼻。

克魯格曼指出，特朗普設法靠3件事「爬出政治坑洞」：聲稱新冠病毒不再是威脅；宣稱經濟復甦強勁復甦；以及宣稱反法西斯主義運動(antifa)將在郊區大肆劫掠。他說，第3項不獲選民認同，而現在第1、2項也站不住腳了。

他認為，現在美國經濟走勢呈現的是「反平方根」(backward square root)形態，也就是「局部迅速反彈，但近幾個月來穩定趨緩」。他擔心特朗普與所屬的共和黨「仍可能試圖竊奪選舉」。

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