東方日報B1：航企冧檔　4600萬人恐丟飯碗

新冠肺炎疫情持續未受控，多國仍嚴格實施出入境管制措施，加上很多旅客對乘搭飛機失去信心，憂慮在旅程中受感染，使全球航空業正面對前所未有的衝擊。而航空與旅遊業唇齒相依，連鎖反應影響下，與旅遊相關行業同受重擊。有研究顯示，全球航班大幅縮減，料今年全年的航空客運量不到去年的一半，恐導致全球多達4,600萬人失去工作，反映航空業和旅遊業長期疲弱對全球經濟造成的創傷。

航空運輸行動組織(ATAG)發表報告指，全球依賴航空業的8,770萬個工作職位中，有過半以上的職位可能會短期、甚至永久消失。其中，於明年初前，航線、機場、民航公司等領域可能流失480萬個就業機會，較疫情前的水平大幅銳減近43%，當中航空公司提供的工作職位或會減少逾三分之一，相當於約130萬人。至於與航空旅行相關的旅遊業中，2,640萬個工作機會可能不保。而航空運輸供應鏈、向航空業員工提供商品與服務的企業中，共約1,490萬個工作面臨風險。

報告指，在正常情況下，航空業所帶動的經濟活動可為全球提供3.5萬億美元(約27.3萬億港元)的經濟支持，疫情爆發後，恐怕將萎縮51.5%，相當於全球國內生產總值(GDP)減少1.8萬億美元(約14萬億港元)。

報告並預計，今年航空公司的收入將按年下降一半，損失約4,190億美元，全球航空公司總虧損將高達843億美元。而今年機場的收入則料按年大跌56.7%，損失最嚴重的地區是歐洲，其機場收入將損失近370億美元。

事實上，全球已有多間航空公司陸續宣布破產，亦有公司先後透過減薪、裁員等措施控制成本，以撐過這場寒冬。新加坡航空集團早前宣布削減旗下三家航空公司的兩成職位，合共4,300名員工受影響。

澳洲兩大航空公司澳洲航空及維珍澳洲亦計劃裁員，估計澳航自4月共裁員8,500人，佔員工總數約三成。另外，英國航空於4月底時表示計劃減少1.2萬人。

業內普遍估計，航班數量要到2024年才有望恢復至去年水平，該報告亦指，即使過去業界亦曾面對過載客量減少的危機，但都能迅速反彈，從未出現有如今年全球航空系統幾乎停滯的情況，相信這次疫情將對航空運輸業帶來持續多年的深遠影響。ATAG執行董事Michael Gill表示，各地政府絕對有責任幫助行業復甦，使員工可盡快復工及重新開展有關經濟活動。

不過，ATAG強調，即使行業面對重大打擊，環境相關議題仍是全球航空業的重點關注項目，目標是到2050年將二氧化碳排放量減少一半以對抗氣候變遷。美國航空航天工業協會負責人Eric Fanning指，過去每年皆投入數十億美元進行可持續燃料下研究，在疫情下，這方面的投資難以維持過往水平，冀政府和行業領導者未來找到新的合作方式，以籌集資金研發有效解決氣候變化問題的創新技術。

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