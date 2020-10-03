【投資專題】宅經濟興起　投資者如何部署ETF分杯羹？

納斯達克指數(簡稱「納指」)作為全球規模最大的科技指數，市值約17萬億美元(約132萬億港元)，僅次於紐約證券交易所，更能反映科技股的納指100指數由今年三月低位反彈68%。

●恒生科指 恐過分集中龍頭企業

光大新鴻基財富管理策略師溫傑指，目前美國科企財政狀況穩健、科技產業成熟，不能與二○○○年科網股泡沫相比。但納指經歷逾十年的牛市，龍頭科企逐漸形成壟斷局面，致行業增長速度減慢，加上美國聯儲局無限量寬令美元有貶值風險，造成資產泡沫，使美國科技股有下行風險。

「中國納指」上海科創板啟動上市交易逾一周年，科創板50成分指數(簡稱「科創50指數」)亦於七月廿三日推出。科創50指數選取上海科創板中市值最大、流動量最高的五十隻股份組成。

科創板成立僅約一年，便吸引具實力的科企上市。今年首七個月，科創板融資超過1,465億元人民幣，比滬市主板、深圳創業板及中小板融資總和約1,070億元人民幣還要高。

●四科指「疫」市熱炒存憂

科創50指數面世後，ETF、基金亦陸續推出。目前有四個追蹤科創50指數的ETF已在九月掛牌，惟港人目前未能投資相關產品。

交銀國際研究部主管洪灝認為，在國策支持下，科創板未來將吸引具實力的企業上市，其中螞蟻集團正計劃以「A+H」形式於科創板及香港上市。但科創板的市盈率接近90倍，市場發展不健康，若日後中央有意收緊融資要求以壓抑炒風，或觸發市場動盪。

深圳創業板指數在一〇年六月推出，追蹤創業板市值最大、流通性高的一百隻股份，當中醫療保健、資訊科技及新能源汽車企業佔指數權重達六成。

該指數一向在全球股市中表現突出，年內創業板指數升逾43%，升幅跑贏美國納指。分析認為，權重最高的醫藥股在疫情期間獲追捧，為指數提供最大貢獻。

洪灝認為，創業板以中小初創企業為主，科創板則以業務規模大、科技水平高的企業為主。不過，註冊制首批企業上市容許首五個交易日不設漲跌幅限制，在市場炒賣氣氛熾熱下，股份更趨波動。

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