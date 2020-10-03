【投資專題】宅經濟興起 投資者如何部署ETF分杯羹？
2020年10月03日 00:45
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「中國納指」上海科創板啟動上市交易逾一周年，科創板50成分指數亦於七月廿三日推出。
現時市面有數隻追蹤相關指數的ETF(交易所買賣基金)，包括南方恒生科技ETF(03033)、華夏恒生科技ETF(03088)及恒生科技ETF(03032)，入場費約1,000多元。若投資者看好科技板塊，但資金有限且不懂選股，這類ETF便適合作長線投資。
惟申萬宏源投資顧問部主管麥嘉嘉指，恒生科技指數集中於龍頭企業，缺乏風險分散能力，反觀現時市面有多隻追蹤科技股的基金，例如三星中國龍網ETF(02812)追蹤中證全球中國互聯網指數表現，涵蓋「ATMX」外，亦包括美國上市的拼多多，以及內地上市的同花順等。
納斯達克指數(簡稱「納指」)作為全球規模最大的科技指數，市值約17萬億美元(約132萬億港元)，僅次於紐約證券交易所，更能反映科技股的納指100指數由今年三月低位反彈68%。
●恒生科指 恐過分集中龍頭企業
新冠肺炎疫情催谷新經濟概念，納指早前屢創新高。券商摩根士丹利指，科技股連續約65個月跑贏大市，僅次於科網泡沫爆破前的79.6個月紀錄，憂慮科技股估值過高，令人想起科網泡沫。而現時市面上有數隻投資納指或納指100的ETF，包括安碩納指一百(02834)、BMO納指(03086)及兩倍反向納指ETF─FI二南方納指(07568)等。
光大新鴻基財富管理策略師溫傑指，目前美國科企財政狀況穩健、科技產業成熟，不能與二○○○年科網股泡沫相比。但納指經歷逾十年的牛市，龍頭科企逐漸形成壟斷局面，致行業增長速度減慢，加上美國聯儲局無限量寬令美元有貶值風險，造成資產泡沫，使美國科技股有下行風險。
「中國納指」上海科創板啟動上市交易逾一周年，科創板50成分指數(簡稱「科創50指數」)亦於七月廿三日推出。科創50指數選取上海科創板中市值最大、流動量最高的五十隻股份組成。
科創板成立僅約一年，便吸引具實力的科企上市。今年首七個月，科創板融資超過1,465億元人民幣，比滬市主板、深圳創業板及中小板融資總和約1,070億元人民幣還要高。
其中半導體製造商中芯國際A股(688981.SH)上市，集資額高達532億元人民幣。
●四科指「疫」市熱炒存憂
科創50指數面世後，ETF、基金亦陸續推出。目前有四個追蹤科創50指數的ETF已在九月掛牌，惟港人目前未能投資相關產品。
交銀國際研究部主管洪灝認為，在國策支持下，科創板未來將吸引具實力的企業上市，其中螞蟻集團正計劃以「A+H」形式於科創板及香港上市。但科創板的市盈率接近90倍，市場發展不健康，若日後中央有意收緊融資要求以壓抑炒風，或觸發市場動盪。
深圳創業板指數在一〇年六月推出，追蹤創業板市值最大、流通性高的一百隻股份，當中醫療保健、資訊科技及新能源汽車企業佔指數權重達六成。
該指數一向在全球股市中表現突出，年內創業板指數升逾43%，升幅跑贏美國納指。分析認為，權重最高的醫藥股在疫情期間獲追捧，為指數提供最大貢獻。
與科創板一樣，創業板今年實行註冊制改革，監管當局放寬企業上市條件和加快新股審批程序。註冊制下首批新股已於八月廿四日上市，這批新股由申請到上市僅七十一天。而目前本港投資者可投資追蹤該指數的ETF為南方中創業板(03147)。
洪灝認為，創業板以中小初創企業為主，科創板則以業務規模大、科技水平高的企業為主。不過，註冊制首批企業上市容許首五個交易日不設漲跌幅限制，在市場炒賣氣氛熾熱下，股份更趨波動。
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