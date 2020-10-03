【深度解構】在家工作掀革命　全球金融城規劃轉向「宜居」

世紀疫情爆發至今未有停止迹象，隨着在家工作的人愈來愈多，將顛覆都市發展方向。環顧全球，過去繁忙、商業高樓林立的都市因疫情影響，上班族轉為在家工作，返工人口大減，商廈大樓閒置，附近的經濟活動隨之減少。專家認為，這將改變包括東京、倫敦及紐約等「金融大都會」的規劃方向，從交通建設到建築設計料走向更可持續發展的「環保方向」，讓城市變得「宜居」。或許，香港也會踏上相同的路上。

外媒報道，作為全球金融中心之一的日本東京，當地愈來愈多企業總部考慮將部分功能遷去其他城市，以減低染疫風險。據悉，多達51%的日本上市公司集中於東京地區，但疫情期間興起在家工作，予該批公司的職員避免東京擠迫交通，以及追求舒適居住環境的機會。

日本政府也為此提供達100萬日圓(約7.3萬港元)獎金，鼓勵國民搬離東京，同時繼續為位於東京的企業遙距工作；政府亦提供達300萬日圓(約22萬港元)獎勵，鼓勵鄉村成立資訊科技公司。

事實上，城市要繁榮，需依靠大量上班族支持，因他們能讓工商廈匯聚人氣，令周邊商家有生意可做，亦能讓大眾交通運輸系統有存在意義！然而，自新冠肺炎疫情爆發以來，全球不少上班族轉為在家工作，連帶工商廈和周邊商家生意淡薄，大眾交通運輸系統的載客量也大跌，扭轉了全球大城市的發展。

就此，紐約新學院的都市發展研究專家Rachel Meltzer表示，若失去過往的「辦公室文化」，僅依靠單純的零售店等經濟活動支持的話，沒有幾個大城市仍能正常運轉。她指，城市的經濟運轉是靠上班一族維繫，過去頂尖的一級城市如巴黎、紐約、倫敦等，恐要面臨衰落，取而代之是小城市冒起，例如美國科羅拉多州丹佛、德州奧斯丁、俄勒岡州波特蘭等，可能是「後疫情時代」更適宜工作和居住的地方，主因是在家工作成為固有模式。

或許大城市的命運未必如Meltzer所說的悲觀，但正因在家工作，確實會影響到整體都市規劃發展。過去如紐約、倫敦等金融大城市，由於致力發展成商業中心，所以不斷開發道路和交通系統，但現在這些城市正希望朝着在家工作而走向「宜居城市」，擺脫過去雜亂和昂貴的形象。

倫敦大學城市計劃設計教授Matthew Carmona表示，如今居住在倫敦市和金絲雀區(傳統商業區)的人愈來愈多，因這些地方逐漸轉型成為適宜居住的地方，不再只是商廈林立。

在交通發展規劃方面，過去以地鐵和汽車為主的城市交通，由於外出人數大減，故當地政府正開始拓寬行人路及單車徑等，減少大眾運輸工具，雖然部分是因疫情衝擊，但可讓大城市減少污染，使其更宜居，也更可持續發展。這正是全球大城市的新趨勢，也預示着未來商機或不在於投資工商物業，而是「環保、可持續發展」的範疇。

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