歐股收市個別發展　歐元區通脹跌幅超預期

歐洲股市周五(2日)個別發展，英國富時100指數收報5,902點，升22點或0.39%；法國CAC指數收報4,824點，升少於1點；德國DAX指數收報12,689點，跌41點或0.33%。

歐元區19國9月份通脹率為-0.3%，跌幅超過市場預期，這令歐洲央行繼續面臨壓力，因為該行行在討論是否增加刺激措施，以支持經濟復甦，擺脫新冠疫情帶來的衰退。

9月份服務業價格尤其構成拖累，一些食品和能源價格也比之前一個月走低，核心通脹跌至紀錄低位0.2%。

儘管通脹疲軟部分可由技術原因解釋，例如德國暫時削減銷售稅，但這也凸顯了需求低迷以及抑制進口成本的歐元升值的風險。

歐洲央行預計2022年通脹率平均僅為1.3%，遠低於其略低於2%的目標水平。歐洲央行目前在考慮調整此目標，作為其戰略審查的一部分。

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