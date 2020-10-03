紐約期金企穩1900美元關　全周累升逾2%

國際金價周五(2日)受壓，但全周仍然錄得升幅。紐約12月期金收報每安士1,907.6美元，跌8.7美元或近0.5%，全星期累計上漲逾2%。美匯指數報93.8，升0.1%。

美國總統特朗普日前與民主黨候選人拜登進行首場總統選舉辯論後，特朗普與夫人梅拉妮亞周五(2日)即確診新冠肺炎，正接受隔離治療。

RJO Futures高級市場分析師Bob Haberkorn表示，距離美國大選尚餘33日，仍存在很多不確定性，故相信資金會持續流入金市避險。他續說，交易員亦保持審慎，以避免在股市拋售時蒙受損失。

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