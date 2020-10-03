紐約期油全周急挫逾8%　連跌兩星期

美國總統特朗普周五(2日)表示確診新冠肺炎後，投資者對經濟前景的不確定趨增，拖累國際油價顯著下挫。紐約11月期油收報每桶37.05美元，跌1.67美元或4.31%，全星期累羨逾8%，連跌兩周。布蘭特12月期油收報每桶39.27美元，跌1.66美元或4.06%。

隨着全球感染新冠肺炎疫症惡化，部分國家正加強限制並考慮重新封鎖，引發了市場對燃料需求下滑的擔憂。

OANDA高級市場分析師Jeffrey Halley表示，由於人們對全球消費需求情況的擔憂，以及石油輸出國組織及其盟友(OPEC +)產量增加，油價上升空間很有限。

全球最大原油交易商Vitol Group執行委員會成員Chris Bake表示，由於新一波新冠肺炎疫情相關的封鎖限制，導致全球需求復甦放緩，今年第4季油價上升的空間恐怕很小。他表示，在進入第4季前，普遍的看法是原油需求將有所改善，但如今感覺上不出巨大的催化劑，需求更加不確定。

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