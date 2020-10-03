港股ADR收漲388點　騰訊升至521元

美股周五受挫，但港股ADR指數表現仍然向好，按比例計算，收報23,848點，較假期前恒指收市高388點或1.63%。

大型藍籌個別發展，滙豐控股收報30.8元，較港收市升1元；騰訊控股收報521.05元，較港收市升9.55元。

友邦保險收報77.76元，較港收市升2.45元；阿里巴巴收報279.19元，較港收市升3.59元。

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