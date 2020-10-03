聯儲官員警告：下一階段復甦將最為艱難

外媒報道，美國克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁梅斯特(Loretta Mester)表示，雖然美國經濟受到財政刺激的支持，但隨着援助到期，經濟增長可能會放緩，預期今年美國國內生產總值(GDP)將會萎縮，坦言下一階段的復甦將最為艱難。

她又說，美國勞動力市場恢復的速度放慢，失業率可能需要2至3年才能恢復到2月份疫情前的水平，並料今年底通脹將低於2%。梅斯特指，聯儲局的貨幣政策是為經濟「量身定做的」；而現時缺乏政府的財政支持對經濟前景構成重大風險。

另外，美國明尼阿波利斯聯邦儲備銀行行長卡什卡利(Neel Kashkari)表示，美國經濟復甦還有很長的路要走，而最近的就業數據仍然令人失望。

他強調財政支持對經濟復甦至關重要，如果得不到財政支持，將看到更多企業破產。卡什卡利又認為，在新冠肺炎疫苗上市後，美國經濟復甦也將是維持緩慢的步伐。

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