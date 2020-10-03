特朗普政府對法官叫停微信禁令的裁決提起上訴

外媒報道，美國特朗普政府要求聯邦上訴法院恢復上個月被法官叫停的針對中國社交媒體微信的禁令。

美國政府周五(2日)在三藩市聯邦法院遞交了上訴通知書，此前，在該法庭上，美國微信用戶聯合會贏得了針對微信行政令的初步禁制令。現時在美國有數百萬說中文的華人使用微信。

美國地方法官Laurel Beeler在9月20日制止了美國商務部實施對微信的行政令，其中包括從美國移動應用商店中刪除微信。法官說，這個行政令將侵犯依賴該應用程序的美國用戶的言論自由權。

美國微信用戶聯合會的律師表示，特朗普政府的上訴通知書中沒有提供任何證明微信被用於監視美國人的證據。

－－－－－

限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020