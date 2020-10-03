Airbnb傳目標年底前以超過300億美元估值上市

外媒引述知情人士表示，房屋短租服務平台Airbnb擬在今年11月美國大選之後推動上市計劃，目標12月底前在美國上市，預期集資約30億美元，並達到超過300億美元的公司估值。

知情人士表示，目前該公司還未有最終決定。於今年4月，Airbnb以180億美元的估值進行了債務融資20億美元；至於其最新的獨立評估認為Airbnb的估值約210億美元。

事實上，Airbnb的業務正從新冠肺炎疫情危機中慢慢恢復過來。於7月份，該公司表示旗下用戶單日進行了合共超過100萬宗預訂，為3月3日以來首次。Airbnb的主要同業Booking Holdings股價在過去6個月亦回升了超過35%。

Airbnb有望列入今年眾多知名企業在美國上市的名單之中，該些企業包括唱片公司Warner Music Group、數據分析公司Palantir和雲服務公司Snowflake等。

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