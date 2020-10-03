【旅業蕭條】美航空業紓困方案受阻　最快下周獲援助希望落空

新冠肺炎疫情嚴重衝擊航空業，外電報道，推動美國眾議院在最後關頭通過立法以阻止航空業大規模裁員的努力在周五(2日)落空，眾議院議長佩洛西仍未能繞開談判僵局達成刺激協議。

牽頭該項立法提議的俄勒岡州眾議員兼運輸委員會主席德法西奧(Peter DeFazio)表示，共和黨人阻撓他向國會提交議案，而該項提案需要眾議院全體支持，才能在通知時間如此短的情況下獲得通過。共和黨人稱，他們對該項不尋常的舉動抱懷疑態度。

這意味着澆熄航空業最早在下周獲得援助的希望。事實上，受累於疫情，航空公司處境艱難，並已開始裁員數萬人。

DeFazio在眾議院發言時直斥，共和黨人「直接扼殺了這項立法。」根據他的立法提案，如果航空公司和承包商在2021年3月31日前暫不裁員，將提供超過280億美元(約2,184億港元)資金援助。

現有的250億美元(約1,950億港元)航空業紓困計劃已於9月30日到期，促使美國航空和聯合航空開始規模達數萬人的裁員。

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