【全球救市】加拿大政府擬為中小企提供6億加元紓困資金

加拿大新冠肺炎疫情確診個案上升，該國總理杜魯多表示，政府將向中小企業提供6億加元紓困資金，以幫助其應對第二波疫情的衝擊。

該筆資金主要用於幫助旅遊、製造和科技等行業。其中，4.56億加元將提供給面臨資金短缺的中小企業，1.44億加元將提供給鄉村小企業。

根據加拿大獨立企業聯合會發布的數據顯示，受疫情影響，預計加拿大有16萬家中小企業面臨永久倒閉的風險。旅遊業、酒店和餐飲業受到的衝擊尤其嚴重。

事實上，最近一個多月以來，加拿大單日新增確診病例從8月時的數百宗，增加至目前的逾1,000宗。杜魯多9月下旬宣布，該國進入第二波新冠肺炎疫情，並警告第二波疫情或較第一波更為嚴重。

據悉，周五(2日)加拿大累計新冠確診病例162,498宗，其中死亡病例9,406宗。

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