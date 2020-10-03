黎巴嫩擬結束優惠匯率補貼進口產品　經濟恐無法恢復增長

外媒引述消息指出，黎巴嫩央行行長Riad Salame周五(2日)與銀行協會代表團會面，Salame透露已向政府要求停止使用外匯儲備補貼進口，央行將在2至3個月內結束以優惠匯率補貼燃油、小麥、藥品和食品進口。

同時，Salame強調目前經濟紓困計劃未得到落實，與國際貨幣基金組織(IMF)的談判亦處於停滯狀態，如當前狀況持續，該國將無法恢復經濟增長。

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