1周10大驚奇：中美新冷戰持續數十年　下一代面對全球鬥爭？

2020年轉眼間已來到10月，回看《1周10大驚奇》去年底引述異象預言，今年首季是全球股市主要升幅所在。惟受疫情打擊，異象曾於1月25日警告調整來了，之後於2月初預告股市已踏入「最後歡樂時光」，結果當月底大冧，然後再反覆勸告投資者切忌衝動，直至4月4日看到曙光，在同月25日呼籲投資者注意「五窮」，可趁4月最後一周減磅，之後呼籲小心至今，異象有得有失！之後會如何呢？小心「10月驚奇」，繼續作壁上觀吧！

【1、10月驚奇：小心特朗普突然發動「貨幣戰」】

隨着10月到來，美國總統特朗普立即上演「10月驚奇」，就是他確診新冠肺炎！金融機構Nordea Investment Funds SA隨即表示，這可能會導致特朗普政府對中國的立場變得更強硬。

10月除了隨時會公布制裁香港金融機構的名單外，還有「貨幣戰」！美國原定4月出版的匯率報告一再延期，10月將是下半年報告的預定出版日，究竟是兩份報告一次過披露？還是一併再延遲？由於美國一直藉此針對人民幣，故市場相信美國總統特朗普有機會為選情而「出招」。

分析指出，美國財政部連續第三次遲延應每半年發布之「國際經濟及外匯報告」(簡稱匯率報告)，這技術上毫無困難在法定4月發布的報告，一延再延，結果是最佳狀況將與10月報告一起「上菜」，是為總統大選尋覓發布時機？還是為貿易談判再找籌碼？

依據美國《2015年貿易便利化和貿易執行法》，列入匯率操縱國的標準主要是評估雙邊貿易差額、經常帳差額和外匯市場干預程度等三項指標，有否超過所設定的門檻。(三項指標是指：對美貿易順差大於200億美元、經常帳順差佔GDP逾3%、持續單邊干預匯市)。

【2、克魯格曼：特朗普稅務問題揭示「未來數周全球好大鑊」】

特朗普是否夠膽搞「10月驚奇」？答案是肯定的，就算沒有確診，也會因「稅務問題」開戰！經常批評美國總統特朗普施政的2008年諾貝爾經濟學獎克魯格曼本周指出，特朗普的稅務問題屬於「震驚但不足為奇」的類別。許多觀察人士早就推測特朗普納稅很少或者根本不納稅，他聲稱自己在商業上的輝煌成功純屬虛構，而且他已經負債纍纍。現在，這一切基本都得到了證實。但這對美國的未來而言又意味着甚麼呢？

美國選民似乎總是相信，強大的商界領袖擁有領導整個國家的技能和知識，結果是他們誤會了！即使是真正的好商人——如前總統胡佛(Herbert Hoover)這樣的人——往往都不擅長制定公共政策，包括經濟政策，因為經營企業所需的技能與領導國家所需的技能是完全不同的。

特朗普的例子應驗了一個古老的笑話：他不是一個好商人，只是在電視上扮演了這個角色。因此，他在政策制定上一直倒霉也就不足為奇了。從外交到基礎設施到貿易戰再到抗擊疫情，幾乎在所有方面，他都是邁達斯(Midas，希臘神話中點石成金的國王)的反面。

稅務報道最重要的啟示是，它證實了許多觀察人士已經在懷疑的另一件事：特朗普個人負債達到數億美元，目前還不清楚他是否有能力償還。在任命敏感的政府職位時，個人財務麻煩一直是個危險信號，因為那是對腐敗的公開邀請。

更要留意的是，作為債務纏身的企業擁有者，是傾向於冒很大的風險，哪怕勝算很低，因為如果運氣好，他們或許能自我拯救；如果運氣不好，那也是別人的問題。正面是他們贏，反面是債權人輸。

於是，現在我們有了一個負債纍纍的企業主，他有各種動機去從事不法行為，而且一直不肯說自己會在輸掉之後接受選舉結果。克魯格曼反問：「你不害怕接下來幾周會發生甚麼？」

【3、德國官員指對中國新冷戰已開打 歐美須合作】

事實上，在特朗普推波助瀾下，德國外交部跨大西洋關係協調專員Peter Beyer本周表示，無論11月美國總統大選結果如何，歐洲和美國都有必要攜手面對「與中國的新冷戰」。

他說：「歐洲必須與美國合作面對中國帶來的巨大挑戰。中美之間的新冷戰已開打，這場戰爭也將塑造本世紀...我絕不會天真以為：若拜登勝選，將萬事美好。那些爭議性高的問題不會一夜消失。但若是拜登當選，大西洋兩岸間的友誼會再度變得更理智、可推測與可信賴。」

他亦強調，若是特朗普連任，也不會造成西方國家間內訌，因為歐洲和美國一些國會議員及許多州有持久緊密的合作關係。「誰入主白宮很重要，但這也無法全盤控制大西洋兩岸間的友誼。」

【4、美議員：疫情喚醒了美國 須正視中國問題】

除了德國官員外，由美國民主黨與共和黨分別掌控的兩個國會小組，周三(9月30日)分別發表獨立報告，認為美國應該重新審視與中國各方面的關係，包括投資、貿易、國防及情報能力。其中，眾議院共和黨「中國工作小組」領袖Michael McCaul更稱，疫情已讓美國甦醒，正視與中國的問題。

報道指出，由眾議院共和黨主理的「中國工作小組」於報告指出，他們敦促關鍵產業將供應鏈遷出中國，同時對中國相關投資進行更嚴苛的限制，並稱中國是類似於冷戰時期蘇聯的「世代威脅」。

McCaul說：「幾十年來，美國及其盟友都像在方向盤上睡着了(失職)，但疫情喚醒了美國人民，沉睡的巨人終於甦醒。」

共和黨小組也建議對中國企業投資進行一些限制，包括對特定退休帳戶設限，並呼籲眾議院批准一項參議院已通過的法案，即不符合美國會計準則的在美上市中國企業將被勒令除牌。

【5、惠譽警告中美「新冷戰」恐持續數十年 下一代面對全球鬥爭】

除了官員，評級機構惠譽(Fitch)也響警！該機構亞洲風險分析師Darren Tay本周指出，中美兩國在貿易、科技甚至價值觀針鋒相對，恐怕最終在未來幾十年將陷入新冷戰，下一代人將面臨全球性經濟、軍事、意識形態鬥爭，導致世界大部分地區分裂為「親美集團」和「親中集團」。

他表示，科技已經是中美戰場，如果關係不改善，這個領域可能會出現最大分歧。近幾個月來，美國加強限制華為購買半導體，或是試圖下架WeChat、要求中國企業字節跳動出售TikTok的在美國業務等，儘管美國法院最終暫時阻止該禁令。

他稱，東南亞國家雖然希望能務實、與雙方盡可能保持友好關係，但這種分裂可能會迫使「歸邊」，而中國在亞洲的規模和影響力將難以抗拒，是值得考慮的風險。

他補充，西方普遍的價值觀念如憲政民主、媒體自由，反而在中國是威脅。除了意識形態相左，兩國互相的不信任感也是分裂原因之一，很容易想像彼此的人民不信任對方科技公司如何處理隱私問題。

【6、世界科技大戰開打！傳日本冀圍堵中國 欲拉攏美德英荷】

新冷戰並非靠嚇！為防止先進技術外流至中國，轉作軍事用途，本周有報道引述消息指出，日本政府正計劃攜手美國、德國、英國、荷蘭等國，組建新的出口管制框架，在人工智能(AI)等4大領域管制先進技術出口，目標是在2021年實現。

日本在科技原材料上佔壟斷地位；德國優勢在重工業科技；英國主宰了晶片設計；荷蘭擁有獨家製造晶片所需的光刻機技術！

報道指出，日本政府計劃呼籲美國、德國、英國、荷蘭等國進行合作，制定AI/機械學習、量子電腦、生物科技和極音速等4大領域，共同制定出口管制規定，主要因這些領域的技術一旦遭轉為軍事用途，將大幅提升武器及暗號解讀的準確度，對國際安全造成威脅。

日、美政府皆擔心，若將先進技術提供給中國企業，最終將按中國政府的計劃，被用於軍事用途。然而，在出口管制方面，美國已經率先對中國華為祭出禁令，並表達往後也會針對各項先進技術制定新規。然而，現況是相關管制由美方單獨發動，沒有與國際上其他國家同步。

【7、世界科技大戰開打！專家料中國商務部將否決英偉達併購Arm】

既然發達國家或有意籌組「科技聯盟」圍堵中國，中國也不會眼白白看到美資機構掌握關鍵技術！繪圖晶片大廠英偉達(Nvidia)早前宣布，將以400億美元(約3,120億港元)向日本軟銀收購其晶片設計公司Arm(Arm掌握了晶片設計技術)。就此，中國工程院院士倪光南認為，併購將對中國非常不利，料中國商務部可能否決併購方案。

他指出，目前全球有兩大主要架構：一為英特爾(Intel)；一為Arm，並指Arm原先屬英國公司，後來由日本控股，而現在美國已擁有七成控制權，且還正在啟動併購Arm。如果讓英偉達併購Arm成功了，肯定對中國非常不利，相信中國商務部可能會否決這個併購案。倪光南稱，儘管上述併購能否成功目前尚未知，但相信Arm將來也不會讓中國很舒服地採用。

此外，倪光南也提到，在發生美國制裁中芯與華為事件中，讓中國看到其晶片發展的不足，今後中國也不一定能與Arm合作。因此，他認為中國需加大投入、加大力度，做到自主可控，否則將永遠受制於人。

【8、世界立立亂！傳3家台灣代工廠未來5年印度投資70億】

在世界科技大戰開打下，印度圖謀漁人得利！本周有報道引述消息人士報道，台灣3家為蘋果公司(Apple Inc.)代工廠商鴻海、緯創及和碩將利用印度一項與生產相關的激勵計劃，未來5年將在該國投資近9億美元(約70億港元)。

消息透露，鴻海已申請投資約400億盧比(約42億港元)，緯創及和碩則分別承諾投資130億盧比(約13億港元)和120億盧比(約12億港元)。

印度在6月啟動一項旨在幫助該國成為出口製造業中心、規模達66.5億美元的生產相關激勵計劃。印度政府當時表示，將為全球5家智能手機製造商提供激勵措施，建立或擴大電子產品生產。

事實上，印度通訊與資訊科技部長Ravi Shankar Prasad本月上旬表示，印度正成為一個大型製造中心，並透露蘋果公司約有8家代工廠，已從中國轉移到印度。他表示，全球製造商生態系統意識到必須找到中國以外的地方設廠，除了蘋果公司外，三星亦已經在印度設廠，更想擴大規模。

目前已有台灣的鴻海、緯創到印度設廠替蘋果公司代工製造iPhone，並正擴充產能；另一家蘋果公司的重要供應商和碩，也在7月傳出申請設立分公司，正尋找適當的土地設廠。

南韓三星電子2005年在印度設廠製造智能手機，2017年6月宣布投資6.2億美元在印度北方省諾伊達(Noida)設立號稱全球最大的手機製造工廠，佔地35英畝，並已於2018年完工，年產1.2億部智能手機。

Prasad表示，當莫迪政府2014年上台時，印度只有兩家製造行動電話的工廠，如今已超過250家。印度正以製造相關獎勵機制啟動了「印度自力更生計劃」，政府邀請全球企業來印度與當地企業合作。他認為，這意味印度是世界主要經濟體，已成為支持世界經濟的良好經濟力量。

【9、基金未來5年重點投資哪裏？印度！】

事實上，基金也開始諗歸邊或轉換投資取向！管理資產逾2.5萬億港元的加拿大退休基金計劃未來5年內，將多達1/3的資金投資新興市場，而印度將是其中一個重要目標。

截至6月30日，加拿大退休金計劃投資局(CPPIB)管理約4,344億加元(約2.57萬億港元)。該基金大部分投資於北美地區，約34%的總資產配置在美國，其次為亞洲。

CPPIB亞太區負責人Suyi Kim表示，CPPIB預計到2025年，對新興市場的投資將佔該基金1/3，而印度是主要投資目標。CPPIB在印度的投資將跨越不同資產類別，包括基礎設施、房地產、公共和私人股權、基金，以及共同投資與聯合貸款。「我們看到印度國內消費、科技，以及對基礎設施持續提升的需求將支持增長，這強化了我們在印度看到的許多題材與機會」。

除印度外，CPPIB也在大中華區、南韓、日本與澳洲看到投資機會。CPPIB行政總裁Mark Machin曾表示，由於利率接近零，該退休基金正審視持有的債券倉位。接近零利率使CPPIB面臨挑戰。

值得留意的是，CPPIB在印度設有辦事處，在當地的投資包括入股銀行Kotak Mahindra Bank，以及投資印度復興基金(India Resurgence Fund)2.25億美元。

【10、厲害了！日本有人買900家公司股票 過34年「免費生活」】

最後想分享的是，股票不但可能會致富，更可能讓你生活不費分文！外地媒體報道，日本有一位71歲、名叫桐谷廣人的老人，有特別的「省錢」絕招，就是靠投資900多間公司股票所取到的「優惠券」，在過去34年，完全不用支付現金過生活！

據了解，日本股票市場有非常著名的「股東優待制度」，就是當股民投資股票達一定金額後，企業就會送自家的禮券或產品等禮物，以表示感謝。桐谷廣人就看中這點，從35歲開始買股，並投資日本企業股票，持股市值最高曾達3億日圓。

他目前已71歲了，投資900間日本企業，每年拿到許多優待券。他稱，日常生活所有東西都是靠股東優待券換來的，包括柴米油鹽、衣服、鞋子、書籍雜誌，甚至連外出用的單車與背包也是免費換來的。

飲食方面，他有時候也會難以抉擇，因為如果吃超過優待券的食物，就必須補錢，舉例來說，有次想吃3,300日圓的鰻魚飯，但自己只有3,000日圓的優待券，在掙扎過後，最後還是決定選擇正好3,000日圓的鰻魚飯。

既然不想自己「補水」，有人問他為何不直接賣掉優待券換現金？他回答時稱，賣掉優待券勢必會有折讓金額，不想以不划算的價格賣出，所以最後都是自己使用優待券罷了。

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