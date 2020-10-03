富寶花園三房未補價累減25萬元易手

世紀21奇豐物業分行經理林成豐表示，新近錄得馬鞍山居屋富寶花園成交，單位為4座中層B室戶，實用面積595方呎，三房兩廳間隔。單位原叫價680萬港元，累減25萬元，以655萬元(居二市場價)成交，實用面積呎價11,008元。

據了解，原業主於2008年5月購入上址，當時作價212萬元(未補地價)，持貨12年多至今轉售，帳面獲利443萬元離場，單位期內升值近2.1倍。

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