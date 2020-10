致富智庫：書中自有黃金屋！9本不可錯過的富豪著作...

古語有云,「讀萬卷書,不如行萬里路」,加上香港人生活壓力咁大,難得放假,大多都鍾意坐飛機去外地,以眼、用腳去確切感受一下周遭的事物,增廣見聞;但如今新冠肺炎疫情未減,最樂觀的預測是各國疫苗最快都要等到本年底先可推出量產,出走好夢短期難以達成,人人被迫「宅在家」,除了打機、煲劇,可能都是時候重拾讀書的樂趣,皆因「書中自有黃金屋」。

那麼,與其要睇,倒不如細選良好的閱物為自己在「疫」市中增值,且全球不少富豪都樂於跟大眾分享自己的成功祕訣,現嚴選當中9位富翁著作,大家值得細味。

【1】微軟創辦人蓋茨(Bill Gates):《數位神經系統-與思想等快的明日世界》(Business@the Speed of Thought)

●此書至今已出版了逾20年,蓋茨在書中運用了資訊流,以強化競爭優勢的做法作為範例。該書有利正在營商的人,因有助其思考能夠如何改進公司的工作流程,以及公司經理人是否擁有正確的工具,在作出聰明決策時獲定所需要的資訊。

【2】Facebook營運總監桑德伯格(Sheryl Sandberg):《挺身而進》(Lean In:Women, Work and the Will to Lead)

●桑德伯格在書中提供了要怎麼結合專業成就及自我實現的建議,並舉出具體做法指男性能在職場及家庭中支持女性,且可從中受惠。

【3】全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人達利奧(Ray Dalio) :《原則:生活和工作》(Principles:Life and Work)

●達利奧在著作中分享他在經營對沖基金橋水時建立了哪些原則,並列舉幾百個實際案例,以支持如何能令其基金目前成功管理資產多達約1,600億美元。

【4】創投基金投資者兼PayPal共同創辦人Peter Thiel:《從0到1:打開世界運作的未知秘密,在意想不到之處發現價值》(Zero to One:Notes on Startups,or How to Build the Future)

●Peter Thiel曾建立或投資一些帶來突破的公司,包括共同創辦支付業者PayPal,以及成立於2003年的全球最大「獨角獸」科企之一Palantir,他亦是第一位投資Facebook的投資人。

他在書中講解自己致富路上的獨門哲學,且提供思考「創新」時的新方法:先由學問問題開始,從而在意外之處發現價值。

【5】eBay前行政總裁惠特曼(Meg Whitman):《聚沙成塔:事業與人生成功的價值》(暫譯,The Power of Many: Values for Success in Business and in Life)

●本書的金句之一是「一名能幹主管和超級巨星之間的差異,常可總結為是否願意在前景不明之際邁步向前」。惠特曼在書中講述了許多讓她不須做出道德妥協,而成功的核心價值,如信任、真誠及追求正確等。

【6】Nike創辦人Phil Knight:《跑出全世界的人:Nike創辦人菲爾‧奈特夢想路上的勇氣與初心》(Shoe Dog:A Memoir by the Creator of Nike)

●Phil Knight在自傳中回憶自己如何建立這個「球鞋王國」。該書為微軟創辦人蓋茨在他2016年最愛的5本書之一,形容此書「讓人想起通往事業成功過程的真實路徑,是一條毫無條理,既危險又混亂的旅程,且充滿失誤、無盡的掙扎與犧牲」。

【7】維珍創辦人布蘭森(Richard Branson):《維珍旋風:品牌大師布蘭森自傳》(Losing My Virginity:How I Survived, Had Fun, and Made a Fortune Doing Business My Way)

●布蘭森在自傳中記述,他是如何靠自己取得成功,又提到他人生的多件大事。

【8】美國NBA達拉斯獨行俠隊老闆Mark Cuban:《如何決勝商場:我的成功可以複製》(How to Win at the Sport of Business:If I Can Do It,You Can Do It)

●Mark Cuban自述要成為白手起的創業家所需的知識。在如今經濟逆轉的環境下,讀者或可找到奮發的方向。

【9】美國電視知名Talk Show主持人Oprah Gail Winfrey:《明確之路:發現人生的方向與目的》(The Path Made Clear:Discovering Your Life's Direction and Purpose)

●她在著作的序言指出有段時間曾糾結於「究竟要做世人期待的我,還是做真實的自我?」故讀者可以在書中啟發出找回自己最重要的成就;若要實現幸福、富足而成功的人生路上真正需要是甚麼?

-----

限聚令放寬後湧現報復式消費,生意轉守為攻,擴充良機!

《香港信貸》上市公司,提供多元化低息貸款服務,只須一個電話,滿足您各種資金需要。

.物業一按二按.公居屋貸款

.業主私人貸款.中小企貸款

查詢:2525 3535

忠告:借錢梗要還,咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020;香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020