渣打系統再度出錯！旗下虛銀疑洩漏客戶資料

渣打銀行系統再度出錯！由渣打銀行(香港)牽頭的虛擬銀行Mox Bank懷疑出現洩漏客戶資料事件。

據了解，有MoxBank用戶表示，早前以App開啟MoxBank月結單時，於9月份的港元認可交易中，原對象標示為該名用戶姓名，惟周六(10月3日)再開啟時發現交易對象變更為其他未曾交易過，亦不認識的用戶姓名，再翻查紀錄下發現至少有3至4個不明姓名，疑似是其他客戶資料，但其後MoxBank已關閉電子月結單功能，無法再行查閱。該名用戶擔心自己的個人資料已洩漏。

值得留意的是，渣打銀行本周系統亦曾出錯，擅自將客戶存款轉帳予馬會，受影響人數眾多。多名市民表示，周三(9月30日)凌晨開始，其渣打儲蓄戶口自動轉帳了多筆款項到馬會投注戶口，但相關轉帳未獲得授權。有苦主稱，在銀行戶口的六位數字存款在一夜之間被轉帳過百次，直至存款數字變成零。渣打承認技術出錯，向受影響客戶致歉，並正將誤扣款項回撥至受影響客戶的戶口。

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