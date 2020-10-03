寶翠園兩房放盤逾3個月　削價95萬元沽

利嘉閣地產分行高級經理雷敏儀表示，市場新近錄得西半山寶翠園2座中高層A室的二手成交，單位實用面積約670方呎，兩房間隔，望內園樓景。原業主在今年7月中以1,700萬港元放盤，經議價後減價95萬元或約5.6%，至近日以1,605萬元沽出，折合實用面積呎價約23,955元。

據悉，原業主於2013年8月，以約1,140萬元購入上述單位，持貨7年，現轉手帳面獲利465萬元，物業升值約41%。

寶翠園上月錄得約8宗二手成交個案。屋苑現時有約107個單位放售，叫價由1,600萬元起。

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