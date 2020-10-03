全球經貿戰：美農業部長指中國農產品採購承諾或不達標

中美今年初簽署首階段，中方承諾加大力度採購美國農產品。不過，美國農業部長珀杜(Sonny Perdue)表示，由於非農業的貿易問題，中國雖然正在努力，但可能達不到首階段貿易協議所作出的年度農產品採購承諾。

珀杜未有進一步說明非農業的貿易問題代表甚麼。

根據今年初中美簽署首份貿易協議，中國須在兩年內採購2,000億美元美國農產品。惟受新冠肺炎疫情影響，執行情況未如美方所預期，部分產品的採購額度更遠未達標，使得本來被視為美國總統特朗普政績之一，用以爭取連任的中美首階段貿易協議，成效大打折扣，中美的貿易矛盾仍有待解決。

根據美國貿易資料，1至7月份中國進口的美國農產品總額僅為86億美元。但中國8和9月份提高美國農產品的進口速度，一共進口約1,200萬噸的大豆，以及400萬噸的玉米。

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