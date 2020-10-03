【旅業蕭條】疫情重擊航企撐唔住　4600萬人飯碗恐不保

新冠肺炎疫情持續未受控，多國仍嚴格實施出入境管制措施，加上很多旅客對乘搭飛機失去信心，憂慮在旅程中受感染，使全球航空業正面對前所未有的衝擊。而航空與旅遊業唇齒相依，連鎖反應影響下，與旅遊相關行業同受重擊。有研究顯示，全球航班大幅縮減，料今年全年的航空客運量不到去年的一半，恐導致全球多達4,600萬人失去工作，反映航空業和旅遊業長期疲弱對全球經濟造成的創傷。

【航企冧檔！全年航空公司收入勢削半】

航空運輸行動組織(ATAG)發表報告指，全球依賴航空業的8,770萬個工作職位中，有過半以上的職位可能會短期、甚至永久消失。其中，於明年初前，航線、機場、民航公司等領域可能流失480萬個就業機會，較疫情前的水平大幅銳減近43%，當中航空公司提供的工作職位或會減少逾1/3，相當於約130萬人。至於與航空旅行相關的旅遊業中，2,640萬個工作機會可能不保。而航空運輸供應鏈、向航空業員工提供商品與服務的企業中，共約1,490萬個工作面臨風險。

報告指，在正常情況下，航空業所帶動的經濟活動可為全球提供3.5萬億美元(約27.3萬億港元)的經濟支持，疫情爆發後，恐怕將萎縮51.5%，相當於全球國內生產總值(GDP)減少1.8萬億美元(約14萬億港元)。

報告並預計，今年航空公司的收入將按年下降一半，損失約4,190億美元(約3.26萬億港元)，全球航空公司總虧損將高達843億美元(約6,575億港元)。而今年機場的收入則料按年大跌56.7%，損失最嚴重的地區是歐洲，其機場收入將損失近370億美元(約2,886億港元)。

【航企冧檔！航班數量至2024年才有望恢復危機前水平】

業內普遍估計，航班數量要到2024年才有望恢復至去年水平，該報告亦指，即使過去業界亦曾面對過載客量減少的危機，但都能迅速反彈，從未出現有如今年全球航空系統幾乎停滯的情況，相信這次疫情將對航空運輸業帶來持續多年的深遠影響。ATAG執行董事Michael Gill表示，各地政府絕對有責任幫助行業復甦，使員工可盡快復工及重新開展有關經濟活動。

不過，ATAG強調，即使行業面對重大打擊，環境相關議題仍是全球航空業的重點關注項目，目標是到2050年將二氧化碳排放量減少一半以對抗氣候變遷。美國航空航天工業協會負責人Eric Fanning指，過去每年皆投入數十億美元進行可持續燃料下研究，在疫情下，這方面的投資難以維持過往水平，冀政府和行業領導者未來找到新的合作方式，以籌集資金研發有效解決氣候變化問題的創新技術。

【航企冧檔！破產裁員恐陸續有來】

事實上，全球已有多間航空公司陸續宣布破產，亦有公司先後透過減薪、裁員等措施控制成本，以撐過這場寒冬。新加坡航空集團早前宣布削減旗下三家航空公司的兩成職位，合共4,300名員工受影響。

澳洲兩大航空公司澳洲航空及維珍澳洲亦計劃裁員，估計澳航自4月共裁員8,500人，佔員工總數約三成。另外，英國航空於4月底時表示計劃減少1.2萬人。

美國兩大航空公司亦相繼宣布將開始一輪大裁員計劃，涉及員工總數達3.2萬人，其中美國航空有1.9萬員工正在休假，美國聯合航空則將裁減逾1.3萬人。雖然兩家公司表示，若然美國國會就新一輪援助達成協議，將隨時準備停止裁員進程。然而，美國眾議院議長佩洛西仍未能繞開談判僵局達成刺激協議。

【航企冧檔！美國航空業最快下周獲援助希望落空】

美國現有的250億美元(約1,950億港元)航空業紓困計劃已於9月30日到期。推動眾議院在最後關頭通過立法以阻止航空業大規模裁員的努力在周五(2日)落空，牽頭該項立法提議的俄勒岡州眾議員兼運輸委員會主席德法西奧(Peter DeFazio)表示，共和黨人阻撓他向國會提交議案，而該項提案需要眾議院全體支持，才能在通知時間如此短的情況下獲得通過。共和黨人稱，他們對該項不尋常的舉動抱懷疑態度。

這意味着澆熄航空業最早在下周獲得援助的希望。

根據DeFazio的立法提案，如果航空公司和承包商在2021年3月31日前暫不裁員，將提供超過280億美元(約2,184億港元)資金援助。

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