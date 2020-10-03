單身客低市價10%承租Skypark開放式戶

香港置業分行首席聯席董事梁德權表示，旺角Skypark本月至今錄約5宗租務成交。該行剛促成1宗開放式單位租務成交，外區客以約1.3萬港元承租，實用呎租約42.1元，略低於市價10%。

上述租出單位為Skypark低層C6室，開放式間隔，實用面積約309方呎。單位以1.45萬元放盤2周後獲外區客接洽，議價後減價1,500元租出。

據了解，新租客為單身人士，心儀屋苑方便往返工作，加上設有小量家具，故睇樓1次後即決定承租。

資料顯示，原業主於2018年12月以約575萬元購入上述單位。

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