將軍澳中心低層三房劈價1球沽

利嘉閣地產分行經理黃金欽透露，市場近日錄得將軍澳中心6座低層G室的二手成交個案，單位實用面積約684方呎，為三房套間隔，外望西北園景及山景。單位於今年7月開始放售，業主原叫價1,050萬港元，最終於日前以950萬元以交吉形式成功易手，減價100萬元或10%，折合實用面積呎價約13,889元。

據了解，原業主約於2014年11月，以692萬元購入上述物業，持貨至今約6年，現轉手帳面獲利約258萬元，物業升值約37%。

將軍澳中心現時約有166個放盤提供，最低入場價由710萬元起。

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